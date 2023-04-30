Зима не за горами: в Минэнерго заявили о необходимости повысить тарифы на электричество

В Кабмине надеются на поступления от экспорта электроэнергии и помощь партнеров

Несмотря на недавнее продление действия фиксированного тарифа на электроэнергию для населения еще на месяц, решение о повышении тарифов все же необходимо принимать. В противном случае энергосистема не сможет подготовиться к следующей зиме.

Об этом заявил в эфире Национального телемарафона замминистра энергетики Украины Фарид Сафаров.

"Любые изменения тарифов в пики роста — это тяжелые и вынужденные решения. Пока правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопросы, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф. Но все равно придется такое решение принять, иначе энергосистема не сможет не то что восстановиться, а и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее предыдущей", — сказал Сафаров.

Замминистра также отметил, что для уязвимых категорий населения будет предоставляться помощь, чтобы они могли платить за электроэнергию. Источниками финансирования могут быть поступления от экспорта электроэнергии и финансовая помощь партнеров, о чем сейчас ведутся переговоры.

Сафаров добавил, что международные партнеры оказывают поддержку и сфере обновления украинской энергетики.

Украина уже получила 150 млн евро от ЕС для фонда поддержки энергетики и 200 млн гранта от Всемирного банка. Но, по его словам, этих ресурсов недостаточно.

Напомним, что ранее в Кабмине предлагали повысить тарифы на свет почти в два раза — с нынешних 1,44 грн до 2,4-2,8 грн за 1 кВт/ч. Вероятно, именно к озвученным ранее тарифам и будет предложено вернуться в дальнейшем.