Пенсии, субсидии и тарифы на коммуналку – что и как изменится с 1 мая

Май для украинцев будет менее богат на неприятные сюрпризы, в отличи от апреля

Последний месяц весны, в отличие от апреля, обещает быть более стабильным в плане тарифов на коммунальные услуги.

"Телеграф" разбирался, как изменится жизнь украинцев с 1 мая.

Тарифы расти не будут, но это пока

Апрель стал пока самым болезненным месяцем в плане роста тарифов, ведь по решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг с апреля на 12,3% подорожали услуги по водоснабжению и водоотведению. А уже в июле произойдет второй этап подорожания — на 14,1%. Но кое-где вода подорожает уже в мае.

Почти в два раза, с нынешних 1,44 грн до 2,4-2,8 грн за 1 кВт/ч хотели поднять в мае тарифы на электроэнергию, правда в конце концов Кабмин наложил мораторий на их рост, но лишь до 1 июня.

Зато можно по-прежнему не волноваться насчет роста тарифов на газ и отопление, который будет действовать до окончания войны и шесть месяцев после отмены военного положения.

Субсидии будем получать по-новому

Те же, для кого даже нынешние тарифы слишком высоки, или подорожание воды пробило дыру в семейном бюджете, могут воспользоваться своим правом на получение субсидии. Правда из-за нового порядка ее начисления многим придется обратиться за пересчетом денежной помощи на следующий отопительный период в обязательном порядке. В их числе:

украинцы, в составе домохозяйства которых имеются внутренне перемещенные лица;

члены домохозяйства являются арендаторами жилого помещения и платят коммуналку;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше количества официально зарегистрированных;

домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Можно получить компенсацию за разрушенное жилье

Также с мая, как сообщают СМИ, в Украине могут заработать компенсации за разрушенное жилье из-за военных действий.

Любой украинец, чье жилье было разрушено или повреждено из-за последствий войны, может подать заявку на компенсацию в "Дия" или через нотариуса. Такие граждане получат жилищные сертификаты, которые смогут обменять на жилье аналогичного метража в любом регионе Украины.

Пенсию повысят для сотен тысяч человек

В мае часть пенсионеров в Украине получит прибавку к пенсии в размере 624 гривен, эту сумму могут получить до 600 тысяч человек. Речь идет о тех, которые вышли на пенсию по возрасту, но работают и получают страховой стаж.

Именно в мае должен пройти перерасчет работающим пенсионерам.

О том, какие изменения были в апреле "Телеграф" сообщал ранее.