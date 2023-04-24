624 гривны к пенсии: кто из украинцев получит прибавку в мае

Деньги смогут получить 600 тысяч человек

В мае часть пенсионеров в Украине получит прибавку к пенсии в размере 624 гривен, так же как в апреле некоторые получили доплату в размере 400 гривен. Речь в данном случае идет только об одной категории граждан.

Так, в следующем месяце деньги смогут получить 600 тысяч человек, которые вышли на пенсию по возрасту, но работают и получают страховой стаж. Об этом сообщает Finance.ua, ссылаясь на Пенсионный фонд Украины.

"С учетом того, что право на автоматический перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный, в том числе по февраль текущего года, и то, что страхователи подают отчеты за 1 квартал 2023 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования по 10 мая, перерасчет работающим пенсионерам проводится в мае", — говорится в сообщении.

Таким образом, именно денежные выплаты, вероятно, поступят на счета пенсионеров в июне. Однако выплаты за два прошедших месяца они не потеряют. За май и апрель пенсионерам также доплатят.

Отмечается, что размер пенсии будет увеличен для тех граждан, которым проводили перерасчет в последний раз два года назад или раньше. Таким образом, стаж пенсионера увеличился минимум на 24 месяца. То есть, если человек вышел на пенсию или ему проводили перерасчет в 2021 году, а он продолжает работать по сей день то он может рассчитывать на увеличение выплат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что часть украинских пенсионеров не получат ежегодную доплату в мае. Дату выплат перенесли на несколько месяцев.