Маленькая пенсия у родителей? Есть способ исправить ситуацию

Каждый украинец может помочь пенсионерам

В Украине даже с учетом войны государство продолжает увеличивать размер пенсионных выплат. При этом и у самих граждан теперь существует возможность поднять себе или кому-то размер пенсии.

Об этом сообщает Апостроф.

Речь идет о так называемых "меценатских пенсиях". Это механизм, который позволяет любому человеку или организации повысить выплаты украинским пенсионерам. Это можно сделать в том числе и для конкретного человека.

Так, согласно постановлению Пенсионного фонда № 8-1, пожертвования на отдельный счет ПФУ в Ощадбанке могут перечислять юридические и физические лица. Перечисления могут быть обезличенными или персонализированными, специально для конкретного пенсионера.

Как сделать взнос

Перечисления можно сделать онлайн через Портал электронных услуг ПФУ. В случае персонализированного пожертвования, в платежной инструкции нужно указать информацию о конкретном пенсионере, которому идет пособие:

ФИО;

дата рождения;

идентификационный код (или серия и номер паспорта для лиц, по религиозным убеждениям не имеющих налогового номера).

Уже в следующем месяце пенсионер получит 70% от внесенного взноса, а 30% суммы пожертвования Пенсионный фонд распределит между пенсионерами с самыми низкими пенсиями в солидарной системе.

Напомним, ранее мы писали, что некоторые украинцы могут получить пенсию сразу за полгода.

Также мы сообщали, что любой украинец может остаться без пенсии из-за маленькой формальности.