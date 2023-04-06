Маленькая пенсия у родителей? Есть способ исправить ситуацию
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Каждый украинец может помочь пенсионерам
В Украине даже с учетом войны государство продолжает увеличивать размер пенсионных выплат. При этом и у самих граждан теперь существует возможность поднять себе или кому-то размер пенсии.
Об этом сообщает Апостроф.
Речь идет о так называемых "меценатских пенсиях". Это механизм, который позволяет любому человеку или организации повысить выплаты украинским пенсионерам. Это можно сделать в том числе и для конкретного человека.
Так, согласно постановлению Пенсионного фонда № 8-1, пожертвования на отдельный счет ПФУ в Ощадбанке могут перечислять юридические и физические лица. Перечисления могут быть обезличенными или персонализированными, специально для конкретного пенсионера.
Как сделать взнос
Перечисления можно сделать онлайн через Портал электронных услуг ПФУ. В случае персонализированного пожертвования, в платежной инструкции нужно указать информацию о конкретном пенсионере, которому идет пособие:
- ФИО;
- дата рождения;
- идентификационный код (или серия и номер паспорта для лиц, по религиозным убеждениям не имеющих налогового номера).
Уже в следующем месяце пенсионер получит 70% от внесенного взноса, а 30% суммы пожертвования Пенсионный фонд распределит между пенсионерами с самыми низкими пенсиями в солидарной системе.
Напомним, ранее мы писали, что некоторые украинцы могут получить пенсию сразу за полгода.
Также мы сообщали, что любой украинец может остаться без пенсии из-за маленькой формальности.