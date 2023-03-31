Пенсии в Украине: какие надбавки получают участники боевых действий
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Какие надбавки получают УБД
В Украине вопреки военному положению продолжают выплачивать пенсии и надбавки. Положены они и участникам боевых действий.
Как отмечает издание "На пенсии", согласно законодательству люди с удостоверением УБД могут рассчитывать, что к их пенсии будет прибавлена сумма в размере 25% от прожиточного минимума.
В настоящее время это составляет 523,25 грн.
При этом согласно постановлению Кабмина от 26 июня 2019 года №543 общий размер пенсии для участников боевых действий не может быть ниже 210% от прожиточного минимума. По нынешним меркам это составляет 4395,30 грн.
Кроме того, важно отметить, что УБД могут выходить на пенсию досрочно, а именно в 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, впрочем, кадровые военнослужащие могут уйти на пенсию еще раньше.
Стоит отметить, что для досрочного выхода на пенсию мужчинам УБД необходимо иметь 25 лет страхового стажа, а женщинам — 20 лет. Однако в этом случае военная выслуга будет учитываться в стаж.
Право досрочно выйти на пенсию также получают члены семьи погибшего военнослужащего. Это касается супруги/супруга погибшего, если они не вступили в повторный брак, а также родителей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что будет с пенсиями тех граждан, которые сейчас живут в оккупации и как они могут получить выплаты.