Украинцы могут получить меньше пенсии из-за войны: как этого избежать

В Украине существует возможность исключения месяцев с "невыгодной" заработной платой

С началом полномасштабного российского вторжения у многих украинцев существенно снизился размер заработной платы и только в последнее время наблюдается небольшой рост по среднему показателю. При этом, как известно пенсия в нашем государстве формируется с учетом в том числе и зарплаты.

В ПФУ рассказали, как снижение заработка в военный период повлияет на размер пенсии в будущем.

Отвечая на вопрос украинки, которая описала свою ситуацию: через два месяца может выйти на пенсию, однако возникла проблема. Из-за вторжения россии ежемесячный заработок значительно снизился. Это может отразиться на будущей пенсии. "Можно ли не учитывать последние данные при назначении госвыплат, и не повлияет ли это на стаж", в ПФУ поспешил успокоить женщину, ведь в прошлом году в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" были внесены изменения, позволяющие, если это целесообразно, исключить как невыгодные из периода, за который учитывается зарплата для исчисления пенсии, месяцы заработной платы, начисленной в период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения.

"То есть, период вашей работы во время военного положения будет учтен в страховой стаж с учетом уплаченных взносов, а заработок для исчисления пенсии за это время можно не учитывать", — сказали в Пенсионном фонде Украины.

Возможность исключения месяцев с "невыгодной" заработной платой (низкими по сравнению с другими месяцами коэффициентами) из периода, за который учитывается заработок, предусмотрена именно для того, чтобы не допустить уменьшения зарплаты для исчисления пенсии, и в результате повысить размер пенсии. Такое исключение – называют "оптимизацией заработка".

При оптимизации возможно исключить из подсчета зарплаты периоды до 60 календарных месяцев страхового стажа подряд, но не более 10% продолжительности страхового стажа, исчисленного в одинарном размере.

Напомним, ранее мы писали, что ожидать ли украинцам роста пенсионного возраста.

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