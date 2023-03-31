Пенсії в Україні: які надбавки отримують учасники бойових дій

Які надбавки отримують УБД

В Україні всупереч воєнному стану продовжують виплачувати пенсії та надбавки. Призначаються вони і учасникам бойових дій.

Як зазначає видання "На пенсії", згідно із законодавством люди з посвідченням УБД можуть розраховувати, що до їхньої пенсії буде додано суму у розмірі 25% від прожиткового мінімуму.

Наразі це становить 523,25 грн.

При цьому згідно з постановою Кабміну від 26 червня 2019 року №543 загальний розмір пенсії для учасників бойових дій не може бути нижчим за 210% від прожиткового мінімуму. За нинішніми мірками, це становить 4395,30 грн.

Крім того, важливо зазначити, що УБД можуть виходити на пенсію достроково, а саме у 55 років для чоловіків та 50 років для жінок, проте кадрові військовослужбовці можуть піти на пенсію ще раніше.

Варто зазначити, що для дострокового виходу на пенсію чоловікам УБД потрібно мати 25 років страхового стажу, а жінкам – 20 років. Однак у цьому випадку військова вислуга враховуватиметься у стаж.

Право достроково вийти на пенсію також одержують члени сім’ї загиблого військовослужбовця. Це стосується дружини/чоловіки загиблого, якщо вони повторно не вступили в шлюб, а також батьків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з пенсіями тих громадян, які зараз живуть в окупації та як вони можуть отримати виплати.