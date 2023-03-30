Що буде з пенсіями українців, які перебувають в окупації: докладне пояснення

В Україні спростили законодавство щодо оформлення пенсій для громадян з окупованих територій

У квітні деяким українцям підвищать пенсії, тоді як пенсіонери, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, не можуть отримувати виплати від держави. Однак це не означає, що виплати їм нараховуватися зовсім не будуть.

На порталі "На пенсії" розповіли про те, що буде із пенсіями тих громадян, які зараз живуть в окупації. Уряд ухвалив законопроект №8198, який спростить призначення пенсій.

Призначення пенсії в Україні за віком та інвалідністю починається наступного дня після настання цих факторів. Але лише за умови, що пенсіонер звернувся до ПФУ з відповідною заявою не пізніше ніж за три місяці з дня досягнення пенсійного віку або настання інвалідності. Але пенсіонери, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, позбавлені такої можливості.

Щоб не залишати українців без виплат, влада ухвалила закон, яким спростили оформлення пенсій для мешканців на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії. На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування, пенсії за деякими категоріями призначатимуть незалежно від терміну подання.

Це стосується пенсій:

за віком – від дня, що настає після дня досягнення пенсійного віку;

щодо інвалідності – з дня встановлення інвалідності;

за втратою годувальника — від дня, що настає після дня смерті годувальника;

за вислугу років – від дня, що настає після дня звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше ніж 24 лютого 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі пенсіонери можуть збільшити собі виплати. Зокрема це стосується 60-річних громадян з інвалідністю, трудовий стаж яких не менше 30 років.