Что будет с пенсиями украинцев, находящихся в оккупации: подробное пояснение

В Украине упростили законодательство по оформлению пенсий для граждан с оккупированных территорий

В апреле некоторым украинцам повысят пенсии, в то время как пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях, не могут получать выплаты от государства. Однако, это не означает, что выплаты начисляться им вовсе не будут.

На портале "На пенсии" рассказали о том, что будет с пенсиями тех граждан, которые сейчас живут в оккупации. Правительство приняло законопроект №8198, который упростит назначение пенсий.

Назначение пенсии в Украине по возрасту и инвалидности начинается на следующий день после наступления этих факторов. Но только при условии, что пенсионер обратился в ПФУ с соответствующим заявлением не позже, чем три месяца со дня достижения пенсионного возраста или наступления инвалидности. Но пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях, лишены такой возможности.

Чтобы не оставлять украинцев без выплат, власти приняли закон, которым упростили оформление пенсий для проживающих на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия. На период действия военного положения и в течение трех месяцев после его отмены, пенсии по некоторым категориям будут назначать независимо от срока подачи.

Это касается пенсий:

по возрасту – со дня, наступающего после дня достижения пенсионного возраста;

по инвалидности – со дня установления инвалидности;

по потере кормильца – со дня, наступающего после дня смерти кормильца;

за выслугу лет – со дня, наступающего после дня увольнения с работы, дающей право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что некоторые пенсионеры могут увеличить себе выплаты. В частности, это касается 60-летних граждан с инвалидностью, трудовой стаж которых не меньше 30 лет.