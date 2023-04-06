Маленька пенсія у батьків? Є спосіб виправити ситуацію

Кожен українець може допомогти пенсіонерам

В Україні навіть з урахуванням війни держава продовжує збільшувати розмір пенсійних виплат. При цьому і в самих громадян тепер є можливість підняти собі чи комусь розмір пенсії.

Про це повідомляє Апостроф.

Йдеться про так звані "меценатські пенсії". Це механізм, який дозволяє будь-якій людині чи організації підвищити виплати українським пенсіонерам. Це можна зробити навіть для конкретної людини.

Так, згідно з постановою Пенсійного фонду № 8-1, пожертвування на окремий рахунок ПФУ в Ощадбанку можуть перераховувати юридичні та фізичні особи. Перерахування можуть бути знеособленими чи персоналізованими спеціально для конкретного пенсіонера.

Як зробити внесок

Перерахування можна зробити онлайн через Портал електронних послуг ПФУ. У разі персоналізованого пожертвування, у платіжній інструкції потрібно вказати інформацію про конкретного пенсіонера, якому йде допомога:

ПІБ;

дата народження;

ідентифікаційний код (або серія та номер паспорта для осіб, які за релігійними переконаннями не мають податкового номера).

Вже наступного місяця пенсіонер отримає 70% від внесеного внеску, а 30% суми пожертвування Пенсійний фонд розподілить між пенсіонерами із найнижчими пенсіями у солідарній системі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що деякі українці можуть отримати пенсію одразу за півроку.

Також ми повідомляли, що будь-який українець може залишитися без пенсії через маленьку формальність.