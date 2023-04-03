Будь-який українець може залишитися без пенсії через маленьку формальність: як цього уникнути

До виходу на пенсію потрібно підготуватись

Навесні 2023 року українцям підвищили пенсійні виплати, однак деяким цього року тільки доведеться вийти на пенсію і з цим можуть виникнути неприємні ситуації.

Про те, як цього уникнути, розповіли в Пенсійному Фонді України.

Так, для виходу на пенсію у 2023 році пенсіонерам необхідно мати не менше ніж 30 років стажу. При цьому, якщо в реєстрі застрахованих осіб немає відомостей про стаж, придбаний до 2004 року, людина може залишитись без виплат.

У ПФУ пояснили, що процедура призначення пенсій відбувається автоматично і в більшості випадків звертатися до Пенсійного фонду особисто не потрібно. Однак, якщо роботодавець або застрахована особа не подали на переведення в електронний вид трудової книжки зі стажем, придбаним до 2004 року, це необхідно зробити самостійно.

Варто зазначити, що при призначенні пенсії важливо враховувати, якщо стаж, зазначений у реєстрі, недостатній, то можливе призначення пенсії за заявою. Для цього потрібно подати заяву через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Не менш важливим є час подання заяви на призначення пенсії. Якщо заява буде подана не пізніше ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку, то пенсія буде призначена з наступного дня після досягнення цього віку. Якщо ж заяву на призначення пенсії ви подасте пізніше, виплати призначать з дати звернення.

Що потрібно для призначення пенсії в Україні

заяву встановленої форми;

паспорт (оригінал та ксерокопія);

документи про місце проживання (реєстрацію) пенсіонера;

свідоцтво про народження дітей (за потреби);

свідоцтво про шлюб (за потреби оригінал + ксерокс);

заяву та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;

трудову книжку (оригінал та ксерокопія) та інші документи про трудовий стаж;

ІПН або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

довідку з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби);

диплом та інші документи, що підтверджують періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал та ксерокопія);

за бажанням пенсіонера та за підтвердження первинними документами довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те , які надбавки до пенсії отримують учасники бойових дій.

Також ми повідомляли, що українцям запропонували заплатити ПФУ, як це вплине на розмір пенсії.