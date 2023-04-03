Любой украинец может остаться без пенсии из-за маленькой формальности: как этого избежать

К выходу на пенсию нужно подготовится

Весной 2023 года украинцам повысили пенсионные выплаты, однако некоторым в этом году только предстоит выйти на пенсию и с этим могут возникнуть неприятные ситуации.

О том как этого избежать рассказали в Пенсионном Фонде Украины.

Так, для выхода на пенсию в 2023 году пенсионерам необходимо иметь не менее 30 лет стажа. При этом, если в реестре застрахованных лиц нет сведений о стаже, приобретенном до 2004 года, человек может остаться без выплат.

В ПФУ пояснили, что процедура назначения пенсий происходит автоматически и в большинстве случаев обращаться в Пенсионный фонд лично обращаться не нужно. Однако, если работодатель или застрахованное лицо не подали на перевод в электронный вид трудовой книжки со стажем, приобретенном до 2004 года, это нужно сделать самостоятельно.

Стоит отметить, что при назначении пенсии важно учитывать, что если стаж, указанный в реестре, недостаточен, то возможно назначение пенсии по заявлению. Для этого необходимо подать заявление через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Не менее важным является время подачи заявления на назначение пенсии. Если заявление будет подано не позднее, чем через три месяца после достижения пенсионного возраста, то пенсия будет назначена со следующего дня после достижения данного возраста. Если же заявление на назначение пенсии вы подадите позже, то выплаты назначат с даты обращения.

Что нужно для назначения пенсии в Украине

заявление установленной формы;

паспорт (оригинал и ксерокопия);

документы о месте жительства (регистрации) пенсионера;

свидетельство о рождении детей (при необходимости);

свидетельство о браке (при необходимости оригинал + ксерокс);

заявление и номер расчетного счета в уполномоченном учреждении банка;

трудовую книжку (оригинал и ксерокопия) и другие документы о трудовом стаже;

ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;

справку из военкомата о прохождении военной службы, военный билет (при необходимости);

диплом и другие документы, подтверждающие периоды обучения на дневном отделении до 01.01.2004 (оригинал и ксерокопия);

по желанию пенсионера и при подтверждении первичными документами справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 года.

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