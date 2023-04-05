Деякі українці можуть отримати пенсію одразу за півроку: як і хто це може зробити

Пенсійний фонд припинятиме виплати пенсій на тимчасово окупованих територіях, якщо півроку людина не виходить на зв’язок

В Україні, незважаючи на повномасштабне російське вторгнення, продовжують справно виплачувати та навіть підвищувати пенсії. А деяким нашим співгромадянам взагалі можуть нарахувати їхні виплати одразу за півроку.

Про нестандартний підхід до виплат розповіли у ПФУ.

Так, пенсійні виплати в Україні нараховуються до 25 числа кожного місяця у грошовій формі на вказане місце проживання пенсіонера, але інколи українцям можуть виплатити пенсію одразу за півроку. Йдеться про пенсіонерів, які мешкають за кордоном. Їм пенсії виплачують раз на 6 місяців.

Якщо перед від’їздом пенсіонер подав заяву з наступного місяця після зняття з обліку з місця проживання, то за кордоном пенсія виплачуватиметься й надалі, якщо це передбачено міжнародними договорами з країною, де він перебуває.

Крім того, наголошується, що Пенсійний фонд призупинятиме виплати пенсій на тимчасово окупованих територіях, якщо півроку людина не виходить на зв’язок. Якщо людина вийшла на зв’язок, їй потрібно написати заяву до ПФУ та виплати за весь період будуть нараховані.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому в Україні піднімуть пенсію у квітні.

Також ми повідомляли, що будь-який українець може залишитися без пенсії через маленьку формальність.