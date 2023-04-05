Некоторые украинцы могут получить пенсию сразу за полгода: как и кто это может сделать

Пенсионный фонд будет приостанавливать выплаты пенсий на временно оккупированных территориях, если полгода человек не выходит на связь

В Украине, несмотря на полномасштабное российское вторжение, продолжают исправно выплачивать и даже повышать пенсии. А некоторым нашим согражданам и вовсе могут начислить их выплаты сразу за полгода.

О нестандартном подходе к выплатам рассказали в ПФУ.

Так, пенсионные выплаты в Украине начисляются до 25 числа каждого месяца в денежной форме на указанное место жительства пенсионера, но иногда украинцам могут выплатить пенсию сразу за полгода. Речь идет о пенсионерах, которые проживают за границей. Им пенсии выплачивают раз в 6 месяцев.

Если перед отъездом пенсионер подал заявление со следующего месяца после снятия с учета с места жительства, то за границей пенсия будет выплачиваться и дальше, если это предусмотрено международными договорами со страной, где он находится.

Кроме того, отмечается, что Пенсионный фонд будет приостанавливать выплаты пенсий на временно оккупированных территориях, если полгода человек не выходит на связь. Если человек вышел на связь, ему нужно написать заявление в ПФУ и выплаты за весь период будут начислены.

Напомним, ранее мы писали о том, кому в Украине поднимут пенсию в апреле.

Также мы сообщали, что любой украинец может остаться без пенсии из-за маленькой формальности.