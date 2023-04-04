На 400 гривень більше: кому в Україні піднімуть пенсію у квітні

Одній категорії пенсіонерів перерахували виплати

З 1 квітня в Україні провели перерахунок пенсій громадянам, які продовжують працювати. Згідно із законом, ця категорія пенсіонерів має право на підвищення виплат з урахуванням підвищення стажу. Отримувати на 400 гривень більше зможуть ті особи, які мали 35 років стажу, а розмір їхньої пенсії становив 7 тисяч гривень.

Перерахунок проводиться щорічно та на нього мають право українці, які станом на березень отримали щонайменше 24 місяці додаткового стажу. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Наприклад, якщо українець, який має 35 років стажу, заробив на пенсію у розмірі 5 тисяч гривень, то після перерахунку він матиме 5285 гривень. Вирахувати розмір пенсії, яка буде після перерахунку, можна самостійно. Для цього потрібно помножити свій стаж на розрахунковий розмір заробітку із формули розрахунку пенсії.

Від розміру пенсії людини залежить і розмір збільшення. Чим виплата більша, тим і збільшення, відповідно, буде вищим. Тобто якщо зараз ваша пенсія становить 7 тисяч гривень, то після перерахунку вона підвищиться на 400 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частина пенсіонерів не отримала підвищення пенсій у березні та не зможе отримати його й у квітні. Йдеться одразу про чотири категорії громадян.