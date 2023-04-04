На 400 гривен больше: кому в Украине поднимут пенсию в апреле

Одной категории пенсионеров пересчитали выплаты

С 1 апреля в Украине провели перерасчет пенсий гражданам, которые продолжают работать. Согласно закону, эта категория пенсионеров имеет право на повышение выплат с учетом повышения стажа. Получать на 400 гривен больше смогут те лица, которые имели 35 лет стажа, а размер их пенсии составлял 7 тысяч гривен.

Перерасчет проводится ежегодно и на него имеют право украинцы, которые по состоянию на март получили минимум 24 месяц дополнительного стажа. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

К примеру, если украинец, у которого есть 35 лет стажа, заработал на пенсию в размере 5 тысяч гривен, то после перерасчета у него будет 5285 гривен. Вычислить размер пенсии, которая будет после перерасчета, можно самостоятельно. Для этого нужно умножить свой стаж на расчетный размер заработка из формулы расчета пенсии.

От размера пенсии человека зависит и размер прибавки. Чем выплата больше, тем и прибавка, соответственно, будет выше. То есть, если сейчас ваша пенсия составляет 7 тысяч гривен, то после перерасчета она повысится на 400 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что часть пенсионеров не получила повышение пенсий в марте и не сможет получить его и в апреле. Речь идет сразу о четырех категориях граждан.