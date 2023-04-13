Компенсационная доплата к пенсии: что это и кто может на нее претендовать

Размер доплат зависит от возраста пенсионера

При расчете размера пенсии украинцам учитывают показатели страхового стажа и размер зарплаты. Размер выплаты будет низким, даже если у человека есть большой стаж, но уровень зарплат был минимальным. Однако в этом случае улучшить ситуацию помогут компенсационные или же "возрастные" выплаты.

Этот вид доплаты пенсионерам ввели в 2020 году. Изначально доплачивали только людям, достигшим 80 лет, а с 2021 года деньги стали получать и те, кому исполнилось от 75 до 80 лет. Затем в 2022 году на выплату уже смогли рассчитывать и пенсионеры, которым 70 и более лет. Об этом сообщает "Информатор Украина".

Кто может претендовать на доплату

Важно учесть, что компенсационные доплаты назначают далеко не всем, кто достиг указанного возраста. Эти средства зависят также и от размера пенсии.

Доплату назначают в случае, если размер ежемесячной пенсии с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, индексаций меньше размера средней заработной платы в Украине за 2020 год, с которой уплачены страховые взносы.

Размер компенсационных выплат

300 гривен — для лиц, достигших 70 лет;

456 гривен — для лиц в возрасте от 75 до 80 лет;

570 гривен — для лиц от 80 лет.

Отмечается, что доплаты не суммируются. То есть, при достижении определенного возраста выплата будет расти, переходя на другой уровень.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам объяснили, стоит ли ожидать повышения уровня возраста выхода на пенсию.