Компенсационная доплата к пенсии: что это и кто может на нее претендовать
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Размер доплат зависит от возраста пенсионера
При расчете размера пенсии украинцам учитывают показатели страхового стажа и размер зарплаты. Размер выплаты будет низким, даже если у человека есть большой стаж, но уровень зарплат был минимальным. Однако в этом случае улучшить ситуацию помогут компенсационные или же "возрастные" выплаты.
Этот вид доплаты пенсионерам ввели в 2020 году. Изначально доплачивали только людям, достигшим 80 лет, а с 2021 года деньги стали получать и те, кому исполнилось от 75 до 80 лет. Затем в 2022 году на выплату уже смогли рассчитывать и пенсионеры, которым 70 и более лет. Об этом сообщает "Информатор Украина".
Кто может претендовать на доплату
Важно учесть, что компенсационные доплаты назначают далеко не всем, кто достиг указанного возраста. Эти средства зависят также и от размера пенсии.
Доплату назначают в случае, если размер ежемесячной пенсии с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, индексаций меньше размера средней заработной платы в Украине за 2020 год, с которой уплачены страховые взносы.
Размер компенсационных выплат
- 300 гривен — для лиц, достигших 70 лет;
- 456 гривен — для лиц в возрасте от 75 до 80 лет;
- 570 гривен — для лиц от 80 лет.
Отмечается, что доплаты не суммируются. То есть, при достижении определенного возраста выплата будет расти, переходя на другой уровень.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам объяснили, стоит ли ожидать повышения уровня возраста выхода на пенсию.