Части украинцев повысят пенсию на 1,2 тысячи гривен: когда и кто получит надбавку

Перерасчет проводился в апреле, однако изменение пенсионеры увидят лишь в июне

В Украине в апреле провели очередной перерасчет пенсий, из-за чего выплаты повысились у тех пенсионеров, которые продолжают работать.

Как говорится в разъяснении Пенсионного фонда (ПФУ), перерасчет проводился путем изменения стажа в формуле вычисления суммы пенсии.

К примеру, если у работающего пенсионера на момент выхода на пенсию было 35 лет стажа и зарплата на уровне 7 тысяч гривен, то они получат дополнительно 1,2 тысячи гривен.

Впрочем, отмечается, что для проведения такого перерасчета необходимо предоставить сведения о выплаченных из зарплат вносах за первый квартал 2023 года.

Также важным нюансом является то, что хоть перерасчет проводится в апреле, но выплачивать надбавку начнут лишь с июня 2023 года. Однако в первый летний месяц такие пенсионеры получат надбавку сразу за три месяца (апрель, май и июнь).

Стоит добавить, что для каждого работающего пенсионера размер надбавки будет вычисляться в индивидуальном порядке.

Как сообщалось ранее, ПФУ предложил украинцам внести средства на специальный счет и тем самым увеличить размер месячной зарплаты, который используется для вычисления пенсионных выплат.