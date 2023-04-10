Частини українців підвищать пенсію на 1,2 тисячі гривень: коли та хто отримає надбавку

Перерахунок проводився у квітні, проте зміни пенсіонери побачать лише у червні

В Україні у квітні провели черговий перерахунок пенсій, через що виплати підвищилися у тих пенсіонерів, які продовжують працювати.

Як йдеться у роз’ясненні Пенсійного фонду (ПФУ), перерахунок проводився шляхом зміни розміру стажу у формулі обчислення суми пенсії.

Наприклад, якщо працюючий пенсіонер на момент виходу на пенсію мав 35 років стажу та зарплату на рівні 7 тисяч гривень, то вони отримають додатково 1,2 тисячі гривень.

Втім, наголошується, що для проведення такого перерахунку необхідно надати відомості про виплачені із зарплат внески за перший квартал 2023 року.

Також важливим нюансом є те, що хоч перерахунок проводиться у квітні, але виплачувати надбавку розпочнуть лише з червня 2023 року. Однак у перший літній місяць такі пенсіонери отримають надбавку одразу за три місяці (квітень, травень та червень).

Варто додати, що для кожного працюючого пенсіонера розмір надбавки обчислюватиметься в індивідуальному порядку.

Як повідомлялося раніше, ПФУ запропонував українцям внести кошти на спеціальний рахунок та тим самим збільшити розмір місячної зарплати, який використовується для обчислення пенсійних виплат.