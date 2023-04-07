Частині українців припинять виплату пенсій: про кого мова

Пенсіонерам, які залишаються на ПМП в іншій країні, українська пенсія не виплачуватиметься

Через початок повномасштабного вторгнення росії безліч українських пенсіонерів були змушені залишити свої домівки та виїхати за кордон. Тим із них, хто вирішив змінити місце проживання та більше не повертатися до України, виплати пенсій припиняться.

Як інформує видання "На пенсії", про це розповіли спеціалісти Пенсійного фонду. Вони зазначили, що представники міграційної служби повідомляють ПФУ про осіб, які залишилися за кордоном на постійному місці проживання, після чого виплата пенсій їм припиняється.

При цьому там зазначили, що пенсіонер може сам подати заяву про припинення виплат. У такому разі йому виплатять пенсію на шість місяців наперед, починаючи рахувати з місяця, наступного за датою зняття з обліку за місцем проживання.

Відповідні виплати передбачено статтею 51 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частина пенсіонерів не отримала підвищення пенсій у березні та не зможе отримати його і у квітні. Йдеться відразу про чотири категорії громадян.