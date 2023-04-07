Части украинцев прекратят выплату пенсий: о ком речь

Пенсионерам, которые остаются на ПМЖ в другой стране, украинская пенсия выплачиваться не будет

Из-за начала полномасштабного вторжения россии множество украинских пенсионеров были вынуждены покинуть свои дома и уехать за границу. Тем из них, кто решил сменить место жительства и больше не возвращаться в Украину, выплаты пенсий прекратятся.

Как информирует издание "На пенсии", об этом рассказали специалисты Пенсионного фонда. Они отметили, что представители миграционной службы сообщают в ПФУ о лицах, которые остались за границей на постоянном месте жительства, после чего выплата пенсий им прекращается.

При этом там отметили, что пенсионер может и сам подать заявление о прекращении выплат. В таком случае ему выплатят пенсию на шесть месяцев вперед, начиная считать с месяца, следующего за датой снятия с учета по месту жительства.

Соответствующие выплаты предусмотрены статьей 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном обеспечении".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что часть пенсионеров не получила повышение пенсий в марте и не сможет получить его и в апреле. Речь идет сразу о четырех категориях граждан.