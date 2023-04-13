Компенсаційна доплата до пенсії: що це і хто може на неї претендувати

Розмір доплат залежить від віку пенсіонера

При розрахунку розміру пенсії українцям враховують показники страхового стажу та розмір зарплати. Розмір виплати буде низьким, навіть якщо людина має великий стаж, але рівень зарплат був мінімальним. Однак у цьому разі поліпшити ситуацію допоможуть компенсаційні або "вікові" виплати.

Цей вид доплати пенсіонерам запровадили 2020 року. Спочатку доплачували лише людям, які досягли 80 років, а з 2021 року гроші почали отримувати й ті, кому виповнилося від 75 до 80 років. Потім 2022 року на виплату вже змогли розраховувати і пенсіонери, яким 70 років і більше. Про це повідомляє "Інформатор Україна".

Хто може претендувати на доплату

Важливо врахувати, що компенсаційні доплати призначають далеко ще не всім, хто досягнув зазначеного віку. Ці кошти залежать також від розміру пенсії.

Доплату призначають у разі, якщо розмір щомісячної пенсії з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, індексацій менший за розмір середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески.

Розмір компенсаційних виплат

300 гривень – для осіб, які досягли 70 років;

456 гривень – для осіб віком від 75 до 80 років;

570 гривень – для осіб від 80 років.

Зазначається, що доплати не підсумовують. Тобто при досягненні певного віку виплата зростатиме, переходячи на інший рівень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українцям пояснили, чи варто очікувати підвищення рівня віку виходу на пенсію.