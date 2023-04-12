Підвищення пенсій: кому з українців проведуть перерахунок у травні

Пенсії українцям перерахують заднім числом

У квітні в Україні проводять перерахунок пенсії. Однак, розраховувати на нього зможуть не всі. Цього місяця перерахунок отримають 600 тисяч людей.

Про це повідомили на сторінці Пенсійного фонду у Facebook, пояснивши українцям, що пенсіонери, що працюють, зможе отримати перерахунок пенсій не у квітні, а в травні. На це є певні причини.

"З урахуванням того, що право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, придбаний, у тому числі по лютий поточного року, та того, що страхувальники подають звіти за 1 квартал 2023 року до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування по 10 травня, перерахунок працюючих пенсіонерам проводиться у травні", — пояснили у ПФУ.

Таким чином, пенсіонери, які продовжують працювати, отримуватимуть підвищення пенсії лише з червня. Проте гроші за квітень та травень вони не втратять. За цими місяцями, як зазначили у ПФУ, пенсіонерам доплатять.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні деякі пенсіонери можуть отримати пенсійні виплати одразу за пів року. Однак це відбувається лише в одному випадку і стосується лише однієї категорії пенсіонерів.