Повышение пенсий: кому из украинцев проведут перерасчет в мае

Пенсии украинцам пересчитают задним числом

В апреле в Украине проводят перерасчет пенсии. Однако рассчитывать на него смогут не все. В этом месяце перерасчет получат 600 тысяч человек.

Об этом сообщили странице Пенсионного фонда в Facebook, объяснив украинцам, что работающие пенсионеры сможет получить перерасчет пенсий не в апреле, а в мае. На это есть определенные причины.

"С учетом того, что право на автоматический перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный, в том числе, по февраль текущего года, и то, что страхователи представляют отчеты за 1 квартал 2023 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования по 10 мая, перерасчет работающим пенсионерам производится в мае", — объяснили в ПФУ.

Таким образом, пенсионеры, которые продолжают работать, будут получать повышения пенсии только начиная с июня. Однако деньги за апрель и мая они не потеряют. За этим месяцы, как отметили в ПФУ, пенсионерам доплатят.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине некоторые пенсионеры могут получить пенсионные выплаты сразу за полгода. Однако это происходит только в одном случае и касается только одной категории пенсионеров.