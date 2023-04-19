Получение соцвыплат и пенсий для украинцев упростили: что изменилось

Для украинцев упростили оформление и получение пенсий, а также других социальных выплат

В Украине изменили порядок выплат пенсий и денежной помощи. Кабмин расширил полномочия украинцев за рубежом, а также разрешил подавать заявление на назначение пенсии при помощи электронной подписи.

Об этом сказано в постановлении Кабмина № 328 от 18 апреля 2023 года. В документе сказано, что ПФУ или орган соцзащиты теперь могут принимать заявления на выплату пенсий или денежной помощи через учреждения уполномоченного банка. В частности, украинцы могут подать заявление в электронной форме, используя электронную подпись.

Ранее заявление на назначение пенсий или денежной помощи от государства должно было подаваться заявителем лично. Для этого необходимо было явиться в ПФУ или орган соцзащиты населения. Также разрешалось принимать заявления от учреждения уполномоченного банка.

Помимо этого, пенсионеры, которые сейчас временно проживают в другой стране, могут получать выплаты в той стране. Если у украинцев есть такое желание, а у АО "Укрпочта" — технические возможности. Важно отметить, что перевод денежных средств будет осуществляться за счет получателя.

Также пенсионеры, которые живут в другой стране из-за войны и перестали получать пенсии, могут подать заявление о возобновлении выплат. Заявление можно отправить по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины. Стоит отметить, что в законодательстве Украины сказано, что заявление на назначение, возобновление и перерасчет пенсий должно подаваться в органы ПФУ лично. Но для украинцев, которые вынуждены сейчас находиться за границей, сделали исключение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что беженки, которые родили за границей, могут оформить денежную помощь на ребенка. Ранее ее можно было получить только по возвращению в Украину.