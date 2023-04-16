Подать заявление можно лично, по почте или онлайн: куда обращаться для получения субсидии

Пенсионный фонд занимается субсидиями по экстерриториальному принципу

В Украине получателями субсидии могут стать граждане, доходы которых недостаточны для оплаты коммунальных услуг в полном объеме. Если у вас нет больших депозитов в банках или нового авто и оплата услуг ЖКХ вырывает существенную долю из семейного бюджета вы можете обратиться за помощью к государству.

По информации Минсоцполитики, подать заявление и декларацию на получение субсидии можно лично или онлайн. В первом варианте нужно самому прийти к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета места жительства, в ЦНАП или Пенсионный фонд.

Обратиться можно также по почте, отправив документы в Пенсионный фонд независимо от места жительства. Что касается электронной формы обращения, то доступны следующие варианты:

через сайт электронных услуг ПФУ,

через мобильное приложение "Пенсионный фонд"

через портал "Дия".

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Ранее Телеграф рассказывал, что в Украине с мая начнут начислять субсидию на неотапливаемый сезон. Для большинства граждан, которые получали помощь, раньше ее пролонгируют автоматически, однако в некоторых случаях нужно обратиться с комплектом документов заново.