Есть авто: стоит ли пытаться подавать на субсидию

Существуют возрастные ограничения для машин

В мае украинцев ожидают изменения субсидии — их пересчитывают. На новую сумму и само назначение субсидии влияют разные вещи, в том числе и владение автомобилем.

Пенсионный фонд сообщает, что на субсидию претендовать можно, но в отдельных случаях. Отметим, что если у человека из состава домохозяйства или члена семьи есть одно транспортное средство, с года выпуска которого прошло более 5 лет, или несколько машин, которым уже более 15 лет, тогда на субсидию можно претендовать. В этот список не входят мопеды или прицепы.

Однако если автомобиль младше пяти лет, при том, что он один, или младше 15, если их несколько, то на субсидию претендовать не стоит. Другими вариантами когда субсидию не назначают, являются долги за коммуналку, наличие нескольких квартир, не полученных по наследству, или депозиты в банках и проч.

Напомним также, что субсидия с мая будет выплачиваться на неотопительный сезон. Он продлится до сентября. Есть определенные категории украинцев, которые, если хотят продолжать получать в этот период субсидию, должны обратиться в органы Пенсионного фонда, занимающийся этим вопросом.