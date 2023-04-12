Є авто: чи варто намагатися подавати на субсидію

Існують вікові обмеження для машин

В травні українців очікують зміни субсидії — їх перераховують. На нову суму та саме призначення субсидії впливають різні речі, зокрема і володіння автомобілем.

Пенсійний фонд повідомляє, що на субсидію претендувати можна, але в окремих випадках. Зазначимо, що якщо у людини зі складу домогосподарства або члена сім'ї є один транспортний засіб з року випуску якого минуло понад 5 років або кілька машин яким вже понад 15 років, тоді на субсидію претендувати можна. В цей перелік не враховуються мопеди або причепи.

Однак якщо автомобіль молодший за п'ять років при тому що він один чи за 15 якщо їх кілька, то на субсидію претендувати не варто. Іншими варіантами коли субсидію не призначають є борги за комуналку, наявність кількох квартир не отриманих у спадок або депозити в банках та інш.

Нагадаємо також, що субсидія з травня буде виплачуватися на не опалювальний сезон. Він триватиме до вересня. Є певні категорії українців, як які якщо хочуть продовжувати отримувати в цей період субсидію, мають звернутися до органів Пенсійного фонду, який зараз опікується цим питанням.