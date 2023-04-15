Налоговая поможет ПФУ со сбором данных о получателях субсидий: что изменится

Проект еще проходит стадию обсуждения

В Украине продолжают изменять механизмы предоставления субсидий населению. Так, очередные изменения ожидают процесса получения Пенсионным фондом достоверных данных о доходах населения для назначения субсидий или льгот.

Соответствующий проект подготовлен Министерством финансов. Он заключается в предоставлении информации из госреестра физлиц — налогоплательщиков. Проект пока находится на стадии обсуждения, его разместили на сайте Федерации профсоюзов.

Согласно ему, запросы представляются в электронной форме об источниках и сумме доходов, получаемых физлицами или самозанятыми, а также задекларированной суммой годового дохода. В одном запросе может быть представлена информация о нескольких лицах. Налоговая должна обработать запрос через пять дней.

Какие данные будет предоставлять ГНС Пенсионному фонду:

Личные данные, включая группу налогоплательщиков, паспортные и номер карты налогоплательщиков, сумму прибыли в разрезе признаков дохода и отчетных периодов, сумму налога, годового дохода и т.п. общую сумму доходов и налогов за отчетный период, указанный в декларации.

Чтобы проблем не возникло, нужно предоставлять в Пенсионный фонд в декларации корректные данные, в том числе номер регистрационной карты налогоплательщиков, адрес, паспортные данные. Напомним, "Телеграф" рассказывал, что даже в случае одной ошибки субсидию могут не предоставить. Об ошибке сообщают из ПФУ. На исправдение предоставляется 30 дней.