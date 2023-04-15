Податкова допоможе ПФУ зі збором даних про отримувачів субсидій: що зміниться

Проєкт ще проходить стадію обговорення

В Україні продовжують змінювати механізми надання субсидій населенню. Так, чергові зміни чекають на процес отримання Пенсійним фондом достовірних даних про доходи населення для призначення субсидій чи пільг.

Відповідний проєкт підготований Міністерством фінансів. Він полягає в наданні інформації з держреєстру фізосіб — платників податків. Проєкт поки на стадії обговорення, його розмістили на сайті Федерації профсоюзів.

Згідно з ним, запити подаються в електронній формі про джерела та суму доходів, які отримують фізособи чи самозайняті, а також задекларовану суму річного доходу. В одному запиті може подаватися інформація про кількох осіб. Податкова має обробити запит за п’ять днів.

Які дані надаватиме ДПС Пенсійному фонду:

Особисті дані, включаючи групу платників податків, паспортні та номер картки платників податків, суму прибутку в розрізі ознак доходу та звітних періодів, суму податку, річного доходу тощо, загальну суму доходів та податків за звітний період, який зазначений в декларації.

Аби проблем не виникло, треба надавати в Пенсійний фонд в декларації коректні дані, зокрема номер реєстраційної картки платників податків, адресу, паспортні дані. Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що навіть в разі однієї помилки субсидію можуть не надати. про помилку повідомляють з ПФУ. На виправлення надається 30 днів.