Подати заяву можна особисто, поштою чи онлайн: куди звертатися для отримання субсидії

Пенсійний фонд займається субсидіями за екстериторіальним принципом

В Україні отримувачами субсидії можуть стати громадяни, доходи яких недостатні для сплати комунальних послуг в повному обсязі. Якщо ви не маєте великих депозитів у банках чи нового авто і оплата послуг ЖКГ вириває суттєву частку з родинного бюджету ви можете звернутися по допомогу до держави.

За інформацією Мінсоцполітики, подати заяву та декларацію для отримання субсидії можна особисто або онлайн. В першому варіанті треба самому прийти до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради місця проживання, у ЦНАП чи Пенсійний фонд.

Звернутися можна також і поштою, надіславши документи в Пенсійний фонд не залежно від місця проживання. Що до електронної форми звернення, то доступні такі варіанти:

через сайт електронних послуг ПФУ,

через мобільний застосунок "Пенсійний фонд"

через портал "Дія".

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Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні з травня почнуть нараховувати субсидію на неопалювальний сезон. Для більшості громадян які отримували допомогу раніше її пролонгують автоматично, однак в деяких випадках треба звернутися з комплектом документів наново.