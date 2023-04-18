Часть украинцев может остаться без пенсий: над кем нависла угроза

Украина хочет разорвать еще один договор с россией

Правительство Украины планирует денонсировать еще один договор с россией, который касается трудовой деятельности и социальной защите граждан работавших в соседней стране. Кроме того его положениями взаимно признавался страховой стаж, обретенный гражданами на территории другой страны, как и основания для социальной защиты инвалидов

Проект соответствующего постановления обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

В пояснительной записке говорится, что российская агрессия нарушила принципы международного права и нивелировала основные ценности и принципы, которым руководствовалась Украина, когда подписывала этот договор.

Соответствующий документ был подписан еще в 1992 году и подразумевал, что обе страны будут признавать документы об образовании и квалификации, а также признавать трудовой стаж, который был получен работником на территории соседней страны.

Как это отразится на украинских пенсионерах, которые имели страховой стаж в россии, пока не известно, однако не исключено, что они могут остаться без пенсий.

Как сообщалось ранее, Украина перестанет выплачивать пенсии людям, которые переехали в другую страну на постоянное место жительства.