Частина українців може залишитись без пенсій: над ким нависла загроза

Україна хоче розірвати ще один договір із росією

Уряд України планує денонсувати ще один договір з росією, який стосується трудової діяльності та соціального захисту громадян, які працювали в сусідній країні. Крім того, його положеннями взаємно визнавався страховий стаж, набутий громадянами на території іншої країни, а також підстави для соціального захисту інвалідів.

Проєкт відповідної постанови оприлюднено для обговорення на сайті Федерації профспілок (ФПУ).

У пояснювальній записці йдеться про те, що російська агресія порушила принципи міжнародного права і нівелювала основні цінності та принципи, яким керувалася Україна, коли підписувала цей договір.

Відповідний документ був підписаний ще 1992 року і мав на увазі, що обидві країни визнаватимуть документи про освіту та кваліфікацію, а також визнаватимуть трудовий стаж, отриманий працівником на території сусідньої країни.

Як це вплине на українських пенсіонерів, які мали страховий стаж у росії, поки що не відомо, проте не виключено, що вони можуть залишитися без пенсій.

Як повідомлялося раніше, Україна перестане виплачувати пенсії людям, які переїхали до іншої країни на постійне місце проживання.