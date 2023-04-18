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Частина українців може залишитись без пенсій: над ким нависла загроза

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Пенсія Новина оновлена 18 квітня 2023, 20:13
Пенсія. Фото vesti.ua

Україна хоче розірвати ще один договір із росією

Уряд України планує денонсувати ще один договір з росією, який стосується трудової діяльності та соціального захисту громадян, які працювали в сусідній країні. Крім того, його положеннями взаємно визнавався страховий стаж, набутий громадянами на території іншої країни, а також підстави для соціального захисту інвалідів.

Проєкт відповідної постанови оприлюднено для обговорення на сайті Федерації профспілок (ФПУ).

У пояснювальній записці йдеться про те, що російська агресія порушила принципи міжнародного права і нівелювала основні цінності та принципи, яким керувалася Україна, коли підписувала цей договір.

Відповідний документ був підписаний ще 1992 року і мав на увазі, що обидві країни визнаватимуть документи про освіту та кваліфікацію, а також визнаватимуть трудовий стаж, отриманий працівником на території сусідньої країни.

Як це вплине на українських пенсіонерів, які мали страховий стаж у росії, поки що не відомо, проте не виключено, що вони можуть залишитися без пенсій.

Як повідомлялося раніше, Україна перестане виплачувати пенсії людям, які переїхали до іншої країни на постійне місце проживання.

Теги:
#Україна #Росія #Пенсія