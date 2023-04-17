Доведеться ще попрацювати: у якому віці українці можуть вийти на пенсію 2023 року

Українці можуть вийти на пенсію, не чекаючи досягнення пенсійного віку

Пенсійний вік в Україні зростає щороку. Якщо раніше можна було вийти на пенсію зі страховим стажем 28 років, то тепер необхідно мати стаж не менш як 30 років.

"24 канал" розповів, у якому віці українці можуть вийти на пенсію 2023 року і який трудовий стаж необхідний для кожної вікової групи.

Так, на сьогодні, щоб вийти на пенсію у 60 років, українці повинні мати страховий стаж мінімум 30 років. Але що менший страховий стаж, то пізніше можна вийти на пенсію, а саме:

якщо стаж від 19 до 29 років – у 63 роки;

якщо від 15 до 19 років – у 65 років.

Як вийти на пенсію достроково

Вийти на пенсію можна і не чекаючи 60 років, тобто достроково. Відбутися це може через звільнення за станом здоров’я громадянина, або у випадку, якщо працівника було звільнено не раніше, аніж за 1,5 року до досягнення пенсійного віку. Також є низка інших категорій громадян, які мають право вийти на пенсію достроково в Україні у 2023 році, а саме:

жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до восьмирічного віку, та матері інвалідів з дитинства, які виховали до цього віку;

особи з інвалідністю за зором І групи;

працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо тяжкими умовами праці;

працівники, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через зміни організації виробництва та праці;

працівники та службовці, які пропрацювали не менш як 15 календарних років у районах Крайньої Півночі або не менш як 20 календарних років у місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі;

військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час захисту батьківщини або під час виконання інших обов’язків військової служби;

працівники, які мають не менш як половину стажу роботи зі шкідливими та важкими умовами праці;

працівники льотного та льотно-випробувального складу при вислузі років;

працівники, які здійснюють управління повітряним рухом та мають свідоцтво диспетчера, бортпровідники та бортпровідниці, трактористи, доярки, робітники локомотивних бригад, працівники лісозаготівельних бригад, геологічно-розвідувальних бригад, спортсмени та артисти.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що деякі пенсіонери у травні не отримають одноразової доплати. Справа в тому, що дату її щорічного зарахування перенесли.