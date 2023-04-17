Придется еще поработать: в каком возрасте украинцы могут выйти на пенсию в 2023 году

Украинцы могут выйти на пенсию, недожидаясь достижения пенсионного возраста

Пенсионный возраст в Украине увеличивается каждый год. Если ранее можно было выйти на пенсию со страховым стажем в 28 лет, то теперь необходимо иметь стаж не менее 30 лет.

На портале 24 канала рассказали о том, в каком возрасте украинцы могут выйти на пенсию в 2023 году и какой трудовой стаж необходим для каждой возрастной группы.

Так, на сегодняшний день, чтобы выйти на пенсию в 60 лет украинцы должны иметь страховой стаж минимум 30 лет. Но чем меньше страховой стаж, тем позже можно выйти на пенсию, а именно:

если стаж от 19 до 29 лет – в 63 года;

если от 15 до 19 лет – в 65 лет.

Как выйти на пенсию досрочно

Выйти на пенсию можно и не дожидаясь 60 лет, то есть досрочно. Произойти это может из-за увольнения по состоянию здоровья гражданина, или же в случае, если сотрудник был уволен не раньше, чем за 1,5 года до достижения пенсионного возраста. Также есть ряд других категорий граждан, которые имеют право выйти на пенсию досрочно в Украине в 2023 году, а именно:

женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до восьмилетнего возраста, и матери инвалидов с детства, воспитавших их до этого возраста;

лица с инвалидностью по зрению I группы;

работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда;

работники, трудовой договор с которыми был расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за изменений организации производства и труда;

работники и служащие, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;

военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, участвовавших в боевых действиях, а также ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите родины или при исполнении других обязанностей военной службы;

работники, имеющие не менее половины стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда;

работники летного и летно-испытательного состава при выслуге лет;

работники, осуществляющие управление воздушным движением и имеющие свидетельство диспетчера, бортпроводники и бортпроводницы, трактористы, доярки, рабочие локомотивных бригад, работники лесозаготовительных бригад, геологически разведывательных бригад, спортсмены и артисты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что некоторые пенсионеры в мае не получат одноразовую доплату. Все дело в том, что дату ее ежегодного зачисления перенесли.