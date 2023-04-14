Частина українських пенсіонерів не отримає щорічну доплату у травні: названо причину

Виплати пенсіонерам перенесли на іншу дату

Деяким пенсіонерам у травні проведуть перерахунок пенсій, а частина літніх українців залишиться без додаткових виплат. Одноразову допомогу для пенсіонерів перенесли з травня на іншу дату.

Про це сказано в законопроекті №7295, який 11 квітня підписав Володимир Зеленський. Йдеться про щорічні одноразові виплати для ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань.

Раніше додаткові виплати були приурочені до Дня Перемоги 9 травня і виплачувались безпосередньо у травні, але новий законопроект переніс дату виплат. Наразі грошову допомогу перенесли на 24 серпня та присвятили Дню незалежності України.

"Щороку до Дня Незалежності України учасникам бойових дій виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України", — наголошується в повідомленні до законопроекту.

Також автори законопроекту пропонували посунути виплати ще далі — на 14 жовтня, присвятивши Дню захисників та захисниць України. Але в результаті було затверджено дату 24 серпня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що буде з тарифами на газ з травня 2023 року. Відомо, що 30 квітня закінчуються терміни дії довгострокових контрактів на постачання газу побутовим споживачам.