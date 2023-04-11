В Україні у квітні підвищать пенсії, але не всім: кого не торкнеться

Перерахунок не торкнеться однієї категорії громадян

Попри важку ситуацію в Україні, перерахунок пенсій цього року розпочався в березні, за планом. У квітні також буде проведено індексацію пенсій пенсіонерів, які працюють, проте перерахунок цього разу торкнеться далеко не всіх.

Так, згідно із Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсії за вислугу років, призначені на підставі Закону "Про пенсійне забезпечення", до досягнення пенсійного віку не перераховуються. Про це повідомили на сторінці Пенсійного фонду України у Facebook.

"Це, зокрема, педагоги, медичні працівники, працівники авіації, які не досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", та працюючі або працюючі на посадах, які не дають право на пенсію за вислугу років", — зазначають у ПФУ.

Українцям також пояснили, що після призначення пенсії за вислугу років громадяни можуть працювати й отримувати пенсійні виплати. Однак робота не повинна бути на посаді, яка дає право на пенсію за вислугу років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що деякі українці мають змогу отримати пенсію одразу за пів року. У цьому разі йдеться лише про одну категорію громадян.