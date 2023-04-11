В Украине в апреле повысят пенсии, но не всем: кого не коснется

Перерасчет не коснется одной категории граждан

Несмотря на тяжелую ситуацию в Украине, перерасчет пенсий в этом году начался в марте, по плану. В апреле также будет проведена индексация пенсий работающих пенсионеров, однако перерасчет на сей раз коснется далеко не всех.

Так, согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсии за выслугу лет, назначенные на основе Закона "О пенсионном обеспечении", до достижения пенсионного возраста не пересчитываются. Об этом сообщили на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook.

"Это, в частности, педагоги, медицинские работники, работники авиации, не достигшие возраста, установленного статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", и работающие или работавшие на должностях, не дающих право на пенсию за выслугу лет", – отмечают в ПФУ.

Украинцам также объяснили, что после назначения пенсии за выслугу лет граждане могут работать и при этом получать пенсионные выплаты. Однако работа не должна быть на должности, дающей право на пенсию за выслугу лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы имеют возможность получить пенсию сразу за полгода. В данном случае речь идет только об одной категории граждан.