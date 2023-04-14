Часть украинских пенсионеров не получат ежегодную доплату в мае: названа причина

Выплаты пенсионерам перенесли на другую дату

Некоторым пенсионерам в мае проведут перерасчет пенсий, а часть пожилых украинцев останется без дополнительных выплат. Ежеодное разовое пособие для пенсионеров перенесли с мая на другую дату.

Об этом сказано в законопроекте №7295, который 11 апреля подписаз Владимир Зеленский. Речь идет о ежегодных одноразовых выплатах для ветеранов войны и жертв нацистских преследований.

Ранее дополнительные выплаты были приурочены ко Дню Победы 9 мая и выплачивались непосредственно в мае, но новый законопроект перенес дату выплат. Теперь денежное пособие перенесли на 24 августа и посвятили Дню независимости Украины.

"Каждый год ко Дню Независимости Украины участникам боевых действий выплачивается разовая денежная выплата в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины в пределах соответствующих бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины", — отмечается в сообщении к законопроекту.

Также авторы законопроекта предлагали сместить выплаты еще дальше — на 14 октября, посвятив Дню защитников и защитниц Украины. Но в итоге была утверждена дата 24 августа.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что будет с тарифами на газ с мая 2023. Известно, что 30 апреля истекают сроки действия долгосрочных контрактов на поставку газа бытовым потребителям.