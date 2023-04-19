Украинки за рубежом могут оформить пособие на ребенка онлайн: подробности

Подать заявление на пособие можно теперь онлайн

Из-за российского полномасштабного вторжения в Украину многие мамы с детьми были вынуждены уехать в безопасное место. Однако не все из них знают, что если у них за рубежом родился ребенок, то они могут претендовать на финансовую помощь при рождении малыша.

Об этом рассказали на Правительственном портале. В частности, уже принято комплексное постановление, разработанное Минсоцполитики, в котором урегулирован вопрос социальных выплат на детей родителям, которые из-за войны выехали за рубеж.

Ранее украинки, которые родили ребенка за границей, могли рассчитывать на пособие только по возвращению в страну. Для подачи заявления требовалось физическое присутствие в органах социальных выплат на детей родителям, которые из-за войны выехали за границу. Новация, которую поддержало правительство, дает возможность родителям, которые находятся в другой стране, отправлять заявление на назначение пособия в органы соцзащиты по месту регистрации в режиме онлайн.

"Вместе с заявлением отец или мать должны выслать выданные компетентными органами страны пребывания и легализованные в установленном порядке документы, удостоверяющие рождение ребенка. Таким образом, мать сможет получать украинское пособие на ребенка в стране, где она получила временное убежище", — пояснили на Правительственном портале.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, на какие выплаты могут претендовать малообеспеченные семьи. Сумма пособий может варьироваться от 1 до 3 тысяч гривен.