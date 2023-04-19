Отримання соцвиплат та пенсій для українців спростили: що змінилося

Для українців спростили оформлення та отримання пенсій, а також інших соціальних виплат

В Україні змінили порядок виплат пенсій та грошової допомоги. Кабмін розширив повноваження українців за кордоном, а також дозволив подавати заяву на призначення пенсії за допомогою електронного підпису.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 328 від 18 квітня 2023 року. У документі сказано, що ПФУ чи орган соцзахисту наразі можуть приймати заяви на виплату пенсій чи грошової допомоги через установи уповноваженого банку. Зокрема, українці можуть подати заяву в електронній формі, використовуючи електронний підпис.

Раніше заява на призначення пенсій чи грошової допомоги від держави мала подаватися заявником особисто. Для цього необхідно було з’явитися до ПФУ чи органу соцзахисту населення. Також дозволялося приймати заяви від установи уповноваженого банку.

Крім цього, пенсіонери, які зараз тимчасово проживають в іншій країні, можуть отримувати виплати у тій країні. Якщо українці мають таке бажання, а АТ "Укрпошта" — технічні можливості. Важливо, що переказ коштів здійснюватиметься коштом одержувача.

Також пенсіонери, які живуть в іншій країні через війну та перестали отримувати пенсії, можуть подати заяву про поновлення виплат. Заяву можна надіслати поштою у порядку, визначеному Пенсійним фондом України. Варто зазначити, що у законодавстві України сказано, що заява на призначення, поновлення та перерахунок пенсій має подаватися до органів ПФУ особисто. Але для українців, які змушені зараз перебувати за кордоном, зробили виняток.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що біженки, які народили за кордоном, можуть оформити грошову допомогу на дитину. Раніше її можна було отримати лише після повернення в Україну.