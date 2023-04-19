Українки за кордоном можуть оформити допомогу на дитину онлайн: подробиці

Подати заяву на допомогу можна зараз онлайн

Через російське повномасштабне вторгнення в Україну багато мам з дітьми були змушені виїхати в безпечне місце. Однак не всі знають: якщо у них за кордоном народилася дитина, то вони можуть претендувати на фінансову допомогу при народженні малюка.

Про це розповіли на Урядовому порталі. Зокрема, вже прийнято комплексну ухвалу, розроблену Мінсоцполітики, в якій врегульовано питання соціальних виплат на дітей батькам, які через війну виїхали за кордон.

Раніше українки, які народили дитину за кордоном, могли розраховувати на допомогу лише після повернення до країни. Для подання заяви була потрібна фізична присутність в органах соціальних виплат на дітей батькам, які через війну виїхали за кордон. Новація, яку підтримав уряд, дає можливість батькам, які перебувають в іншій країні, надсилати заяву на призначення допомоги до органів соцзахисту за місцем реєстрації в режимі онлайн.

"Разом із заявою батько або мати повинні вислати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини. Таким чином батьки зможуть отримувати українську допомогу на дитину в країні, де вони отримали тимчасовий притулок", — пояснили на Урядовому порталі.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які виплати можуть претендувати малозабезпечені сім’ї. Сума допомоги може змінюватись від 1 до 3 тисяч гривень.