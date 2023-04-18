Частина українців може отримати 16 тисяч гривень: кому виплатять допомогу

Виплати передбачені для однієї категорії громадян

Українці можуть отримати ще один вид фінансової допомоги від держави у розмірі 16 тисяч гривень. Претендувати на виплату можуть ветерани, які отримали інвалідність І чи II групи внаслідок війни.

Деякі заявники, які подавали заяви через портал Е-ветеран на отримання коштів від Червоного Хреста України під час першого та другого етапу проекту, вже отримали перші виплати у розмірі 4 тисячі гривень. Про це повідомили на сайті Уряду.

"Додаткова реєстрація на отримання наступних щомісячних платежів тим, хто отримав перші виплати – не потрібна! Червоний Хрест України здійснюватиме виплати щоп’ятниці до 7 липня 2023 року включно", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, українці, які мають інвалідність І чи II групи внаслідок війни, можуть отримувати на банківську картку по 4 тисячі гривень упродовж чотирьох місяців.

Як подати заявку

перейдіть на сайт eveteran.gov.ua;

відкрийте розділ "Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни";

пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію;

перевірте свої дані та вкажіть свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти;

підтвердьте згоду на обробку та передачу даних про себе

Далі ваша заява буде направлена до Мінветеранів, де буде верифіковано наявність статусу ветерана війни. Якщо заявник відповідає всім критеріям, його дані будуть передані до Червоного Хреста, який займатиметься подальшою виплатою допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримати допомогу від держави у розмірі 100 тисяч гривень.