Виплати від держави: хто з українців може отримати 100 тисяч гривень допомоги

Щоб оформити виплати, потрібно звернутися до Мінреінтеграції.

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну багато наших громадян можуть розраховувати на допомогу як від держави, так і від різних міжнародних організацій. Одним із варіантів підтримки є грошова допомога для осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення волі внаслідок збройної агресії проти України. Такі люди можуть отримати щорічну та одноразову кеш-допомогу від держави.

Про це повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На час перебування таких осіб у місцях несвободи передбачено фінансову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень щорічно. Оформити вказану допомогу можуть члени їхніх сімей. Вже після звільнення з полону ці громадяни мають право на одноразову виплату від держави у розмірі 100 тисяч гривень.

Як оформити допомогу

Щоб отримати держдопомогу, необхідно написати заяву до Мінреінтеграції та додати до неї необхідні документи. Їхній список та зразок заяви можна завантажити за посиланням.

Варто зазначити, що факт позбавлення волі внаслідок збройної агресії проти України встановлює відповідна Комісія при Мінреінтеграції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що деякі українці мають можливість отримати грошову допомогу у розмірі 2200 гривень від благодійної організації BHA&Save the Children.

Також ми повідомляли, що українці можуть отримати допомогу у вигляді грошових виплат від організації Червоний Хрест.