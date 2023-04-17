Від 200 до 800 тисяч гривень: хто в Україні може отримати допомогу від держави

Суми виплат становлять 200, 500 та 800 тисяч гривень

Під час повномасштабної війни українці продовжують отримувати грошову допомогу від держави, і тепер деякі категорії громадян можуть претендувати на виплати у розмірі від 200 до 800 тисяч гривень.

Відповідний законопроект №7353, ініційований нардепом від фракції "Слуга народу" Павлом Фроловим, уже підписаний Володимиром Зеленським. Про це повідомляють на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, одноразову грошову можуть отримати працівники об’єктів критичної інфраструктури, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування за заподіяну російською агресією шкоду життю та здоров’ю під час виконання ними службових обов’язків.

"Законопроект передбачає суми виплат в обсязі 800, 500 та 200 тисяч гривень відповідно особам з інвалідністю І, II та III групи, якщо така інвалідність викликана пораненням, каліцтвом, контузією або захворюванням внаслідок бойових дій, бомбардувань або авіаударів після 24 лютого 2022, — сказав Павло Фролов.

Зазначається, що постраждалим і родичам загиблих, яким вже було призначено або виплати інші види допомоги у меншому розмірі, доплатять різницю.

За словами Фролова, для практичної реалізації закону ще потрібно внести зміни до Державного бюджету. Об’єкти критичної інфраструктури, на працівників яких поширюватиметься цей закон, визначатиме КМУ.

"Держава на законодавчому рівні подбала про справедливість та подяку медикам, енергетикам, зв’язківцям, комунальникам, водіям, залізничникам та всім тим, хто ризикуючи своїм життям та здоров’ям виконував свій професійний обов’язок, надавав українцям життєво важливі послуги та допомагав і допомагає країні вистояти та перемогти", — додав нардеп.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що частина українців може отримати соціальні виплати у розмірі 3400 гривень від Міжнародного комітету Червоного хреста.