Українські сім’ї можуть одержати 10 тисяч гривень: хто може розраховувати на допомогу від держави

Нарахування допомоги на проживання ВПО протягом 2023 року відбуватиметься автоматично

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну багато наших громадян можуть розраховувати на допомогу як від держави, так і від різних міжнародних організацій. Одним із варіантів підтримки є грошова допомога для ВПО.

Про те, на що може розраховувати ця категорія громадян, у квітні 2023 року пише "Факти".

Повідомляється, що нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) протягом 2023 року відбуватиметься автоматично і жодних змін у виплатах на квітень немає. Якщо люди зі статусом ВПО не змінювали місце тимчасового проживання, а їхній населений пункт входить до переліку тих, де відбуваються бойові дії, або є окупованим — нічого робити не потрібно. Держава продовжує фінансову допомогу.

Які виплати передбачені ВПО

2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину або особу з інвалідністю. Таким чином сім’я із чотирьох осіб – матері, батька та двох дітей може щомісяця розраховувати на 10 000 грн.

Варто зазначити, що з 1 лютого право на виплати мають ВПО, які виїхали з територій:

можливі бойові дії;

активних бойових дій;

окупованих рф.

Як оформити грошову допомогу

Українці, які хочуть отримати матеріальну допомогу від держави, мають зареєструватися, подавши відповідну заяву особисто чи онлайн. Їм мають надати статус ВПО. Потрібні документи, що засвідчують особу та реєстрацію особи в населеному пункті, де йдуть активні бойові дії або вона окупована російськими загарбниками.

Заяву можна подати:

через управління соцзахисту населення;

у ЦПАП на території, де зупинився переселенець;

через уповноважену особу виконавчого органу міської, селищної чи сільської ради.

Також доступна реєстрація онлайн через платформу "Дія". Для цього слід пройти реєстрацію, вибравши вкладку "Допомога для ВПО".

Раніше ми писали, що частина українців може одержати 3400 гривень до кінця квітня.

Також ми повідомляли, що деяким українцям виплатять по 25 тисяч гривень.