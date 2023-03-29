Виплата до дня народження в Україні: хто і як може отримати гроші

Виплати можуть отримати лише дві категорії громадян

Українці продовжують отримувати різні види соціальної допомоги та ще однією з них стала одноразова виплата до дня народження. Претендувати на її отримання можуть дві категорії громадян, які мешкають в Івано-Франківській області.

Так, з нагоди свого свята, українці можуть оформити додаткову виплату не виходячи з дому, в режимі онлайн. Також є можливість зробити це через ЦНАП. Про це у своєму Telegram-каналі розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Хто може отримати допомогу

особи з інвалідністю І-II груп;

люди похилого віку (від 70 років і старше).

Як оформити виплату

Зайти на сайт ЦНАП у розділ "Сервіси" та авторизуватися за допомогою BankID (виплата для людей похилого віку (код послуги 63/95), для осіб з інвалідністю I (II) групи (код послуги 63/94)).

Або громадяни можуть звернутися для оформлення допомоги до будь-якого підрозділу ЦНАП Івано-Франківську. Для цього необхідно мати при собі такі документи:

копію паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копія довідки ВПО (при зверненні цієї категорії осіб);

реквізити рахунку, відкритого у банку;

копію довідки МСЕК (для осіб з інвалідністю І чи II групи).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримати виплату у розмірі 3400 гривень до кінця квітня 2023 року. Проте претендувати на цю суму можуть лише мешканці чотирьох областей.