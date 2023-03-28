Частина українців може отримати 3400 гривень до кінця квітня: для кого передбачено виплати
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Виплата передбачена лише для мешканців чотирьох областей
До кінця квітня українці можуть отримати допомогу у вигляді разової виплати у розмірі 3400 гривень. Однак розраховувати на отримання цієї суми може лише одна категорія громадян.
У пресслужбі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, що виплата передбачена для людей, які пережили окупацію. До них належать жителі:
- Миколаївської області;
- Харківської області;
- Херсонській області;
- Донбасу.
Відповідні виплати громадянам надходитимуть через Укрпошту. Фінансову допомогу надають Міжнародна організація з міграції та Товариство Червоного Хреста. Вони, своєю чергою, запевнили, що потреба у виплаті коштів буде повністю закрита.
"Люди, які пережили окупацію, обов’язково отримають грошову допомогу до кінця квітня. Виплати передбачені для всіх цих людей, незалежно від віку та статі", — сказала віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.
Разову виплату може отримати кожен, хто не виїжджав зі звільнених регіонів до моменту деокупації.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримати допомогу у розмірі до 800 тисяч гривень. Також в окремому випадку передбачено виплату у розмірі 100 тисяч гривень.