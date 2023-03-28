Частина українців може отримати 3400 гривень до кінця квітня: для кого передбачено виплати

Виплата передбачена лише для мешканців чотирьох областей

До кінця квітня українці можуть отримати допомогу у вигляді разової виплати у розмірі 3400 гривень. Однак розраховувати на отримання цієї суми може лише одна категорія громадян.

У пресслужбі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, що виплата передбачена для людей, які пережили окупацію. До них належать жителі:

Миколаївської області;

Харківської області;

Херсонській області;

Донбасу.

Відповідні виплати громадянам надходитимуть через Укрпошту. Фінансову допомогу надають Міжнародна організація з міграції та Товариство Червоного Хреста. Вони, своєю чергою, запевнили, що потреба у виплаті коштів буде повністю закрита.

"Люди, які пережили окупацію, обов’язково отримають грошову допомогу до кінця квітня. Виплати передбачені для всіх цих людей, незалежно від віку та статі", — сказала віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

Разову виплату може отримати кожен, хто не виїжджав зі звільнених регіонів до моменту деокупації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримати допомогу у розмірі до 800 тисяч гривень. Також в окремому випадку передбачено виплату у розмірі 100 тисяч гривень.