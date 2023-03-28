Часть украинцев может получить 3400 гривен до конца апреля: для кого предусмотрены выплаты
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Выплата предусмотрена только для жителей четырех областей
До конца апреля украинцы могут получить помощь в виде разовой выплаты в размере 3400 гривен. Однако рассчитывать на получение этой суммы может только одна категория граждан.
В пресс-службе Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, что выплата предусмотрена для людей, которые пережили оккупацию. К ним относятся жители:
- Николаевской области;
- Харьковской области;
- Херсонской области;
- Донбасса.
Соответствующие выплаты гражданам будут поступать через Укрпочту. Финансовую помощь предоставляют Международная организация по миграции и Общество Красного Креста. Они в свою очередь заверили, что потребность в выплате денежных средств будет полностью закрыта.
"Люди, пережившие оккупацию, обязательно получат денежную помощь до конца апреля. Выплаты предусмотрены для всех этих людей, независимо от возраста и пола", – сказала вице-премьер-министр Ирина Верещук.
Разовую выплату может получить каждый, кто не уезжал из освобожденных регионов до момента деоккупации.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получить помощь в размере до 800 тысяч гривен. Также в отдельном случае предусмотрена выплата в размере 100 тысяч гривен.