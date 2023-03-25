Украинцы могут получить денежную помощь в сумме до 800 тысяч гривен – кого это касается

Получить деньги смогут не все

В Украине, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, связанную с полномасштабной войной, продолжают выплачивать гражданам разные виды социальной помощи. Среди категорий граждан, которые могут рассчитывать на дополнительные выплаты и пострадавшие на работе.

Как пишет "Одесская жизнь", недавно украинское правительство одобрило документ, в рамках которого предусматривается выплата денежной помощи госслужащим, коммунальщикам, медработникам, водителям и железнодорожникам, пострадавшим из-за военной агрессии во время выполнения своих профессиональных обязанностей.

В частности, при установлении инвалидности указанные категории граждан имеют право получить единовременную выплату в сумме от 200 до 800 тысяч гривен (в зависимости от группы).

При условии, что лицо потеряло трудоспособность (однако группу не получило) в результате ранения (травмы) или контузии, выплата составит 100 тысяч гривен.

Кроме того, родственники погибших во время войны работников имеют право на получение 1 миллиона гривен, однако порядок назначения и выплаты соответствующей помощи принимает исключительно Кабмин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что около 50 тысяч украинцев имеют право получить денежную помощь в размере 6600 гривен — кого это касается и что для этого нужно сделать.